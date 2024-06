O Inter retornou para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (7), após 18 dias longe do Estado por causa da enchente. O primeiro compromisso em solo gaúcho ocorre no sábado (8), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul — mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o capitão Alan Patrick falou sobre a volta para casa.