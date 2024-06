Após 18 dias treinando em Itu, a delegação colorada retorna, nesta sexta-feira (7), para o Rio Grande do Sul. Neste sábado (8), no Alfredo Jaconi, o Inter enfrenta o Delfín pela Sul-Americana. A partir da próxima segunda-feira (10) os treinamentos ocorrerão no CT de Alvorada. O local serve de alojamento para jovens das categorias de base.