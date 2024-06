O Inter atualizou a situação do Beira-Rio nesta quinta-feira (30). Atingido pela cheia histórica do Guaíba no início de maio, o estádio está sendo recuperando por funcionários do clube desde que as águas da enchente começaram a recuar. Enquanto o abastecimento de água e luz deve ser restabelecido até a próxima semana, segundo o Inter, a limpeza do complexo só deve ser concluída no final de junho.