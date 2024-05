Com os confrontos com Juventude, pela Copa do Brasil, e Cruzeiro, pelo Brasileirão, adiados em razão das chuvas que caem no Rio Grande do Sul, o Inter voltará a campo apenas na próxima terça-feira (4), às 21h, pela Sul-Americana. O adversário colorado será o Real Tomayapo, um time que teve seu calendário esvaziado em razão da eliminação precoce no Campeonato Boliviano.