O adiamento do jogo contra o Cruzeiro, que ocorreria no próximo sábado (4), em Belo Horizonte, obrigou o Inter a refazer o planejamento de treinos e partidas para maio. Em reunião nesta quinta (2), no CT Parque Gigante, a diretoria e a comissão técnica começaram a redesenhar os próximos passos, com treinos e rodízio do elenco entre as competições.