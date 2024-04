Neste sábado (27), o Inter encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-GO, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirã. O duelo está marcado para este domingo (28), às 20h, no Beira-Rio. Com a atenção no desgaste físico acumulado na sequência recente de jogos e forte logística até o Equador, Eduardo Coudet pode promover mudanças na equipe, mas mantendo a intenção de ter a força máxima possível na competição nacional.