A menos que ocorra algo muito estranho, completamente diferente do que estamos acostumados, não haverá mistério na lateral esquerda do Inter para enfrentar o Atlético-GO, às 20h de domingo, no Beira-Rio. Renê vai para o jogo. De novo. E de novo. Será sua 20ª partida na temporada. Esteve presente, nem que fosse no banco, nas 23 que a equipe disputou em 2024. O jogador é um dos homens de confiança de Eduardo Coudet e, nas últimas partidas, voltou a ganhar prestígio com a torcida.