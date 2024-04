O Inter continua sob pressão no Brasileirão feminino. As Gurias Coloradas empataram em 1 a 1 com o Real Brasília no estádio Ciro Machado, conhecido como Defelê, na tarde deste sábado (27), em Brasília. Com o empate, o Inter soma quatro pontos na competição e segue na zona do rebaixamento, em 14º lugar.