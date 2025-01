CBF marca reunião com clubes para definir o calendário do futebol feminino

Clubes de todas as três divisões foram chamados. Rafael Ribeiro / CBF, divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou aos clubes a data da reunião que irá definir o calendário do futebol feminino para 2025. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16).

O encontro será realizado nesta sexta-feira (17), às 11h, de forma virtual. Foram convocados os times que estão nas três divisões nacionais. O Rio Grande do Sul contará com Inter, Grêmio e Juventude na Série A-1. O Brasil de Farroupilha será o representante na A-3.

De acordo com o comunicado da CBF, a reunião terá como objetivo apresentar melhorias no formato das competições, bem como debater sobre a criação de novos torneios. Todos os integrantes da diretoria de competições da entidade participarão do encontro.

A data era aguardada com expectativa pelas equipes, já que a maioria delas teve a reapresentação oficial no início deste mês. A falta de informações e esclarecimentos por parte da entidade gerou críticas entre os clubes.

Inter encaminhou ofício

Diante do cenário de incerteza e especulações até pouco tempo, o Inter chegou a encaminhar um ofício à entidade solicitando uma posição.

O documento foi enviado via Federação Gaúcha de Futebol (FGF), solicitando uma reunião com todos os clubes participantes da elite do Brasileirão. Neste ofício, que foi feito em conjunto com praticamente todos os clubes, foram solicitados esclarecimentos.