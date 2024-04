O Inter vive seu pior momento no Brasileirão Feminino desde a retomada do departamento. Até então, em seis rodadas, são três empates e três derrotas. Além de 11 gols sofridos e apenas quatro marcados. A seca de vitórias deixa as Gurias Coloradas na zona de rebaixamento, com apenas três pontos somados em 18 disputados.