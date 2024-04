Atualmente no Fortaleza, Thiago Galhardo, ex-Inter, agrediu um funcionário do Ceará no último clássico pela final do Campeonato Cearense, realizado no sábado (6). O time adversário levou a melhor nos pênaltis e conquistou o título do Estadual. Na confusão, Galhardo chutou a vítima logo após o fim da partida, ainda no gramado do Estádio Castelão. As informações são do ge.globo.