A prioridade do Inter em 2024 é o Brasileirão, e isso não é mistério para ninguém. Por isso, o Colorado já quer iniciar a caminhada na competição com o Beira-Rio lotado diante do Bahia, no próximo sábado (12), às 18h30min. O clube trata a sua casa como um fator importante para que o time tenha condições de brigar pelo título nacional.