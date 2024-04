O técnico Eduardo Coudet desenvolveu uma alternativa tática no time do Inter. Entusiasta do esquema 4-1-3-2 e da utilização de dois atacantes centrais, o treinador recorreu, no segundo tempo da vitória sobre o Bahia, no sábado (13), a uma espécie de 4-3-3, com dois pontas e um centroavante. Diante do bom desempenho, a estratégia deve ser utilizada com maior frequência ao longo da temporada.