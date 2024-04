Depois de quatro empates seguidos, que resultaram na eliminação do Gauchão e em uma arrancada decepcionante na Copa Sul-Americana, o Inter voltou a vencer. Foi longe de qualquer tranquilidade. No começo da noite de sábado (13), no Beira-Rio, o Colorado saiu atrás no marcador quando era melhor do que o Bahia, com um gol de Biel, mas teve forças para virar. Wesley e Fernando balançaram as redes e viraram um placar para consolidar os primeiros três pontos do clube no Brasileirão.