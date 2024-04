O Inter colocou fim à sequência de empates e venceu o Bahia na estreia no Brasileirão, no sábado (13), no Beira-Rio. A partida teve uma melhora coletiva do time colorado no segundo tempo marcada por uma mudança tática do técnico Eduardo Coudet. O Desenho Tático de GZH mostra como foi a movimentação da equipe com a nova formação.