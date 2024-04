O Inter começou o Brasileirão deste ano com o pé direito. Nas duas primeiras rodadas do torneio de pontos corridos, o Colorado conseguiu duas vitórias, mantendo os 100% de aproveitamento. Primeiro, no Beira-Rio, venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1. Na última quarta, jogando em Barueri, bateu o Palmeiras por 1 a 0 e chegou aos seis pontos.