Coudet deu uma nova oportunidade para Robert Renan. O zagueiro entrou em campo aos 32min do segundo tempo contra o Palmeiras e ajudou na vitória colorada em Barueri, na quarta-feira (17). O jovem de 20 anos voltou aos gramados quase um mês depois do pênalti perdido na eliminação do Inter para o Juventude, pelo Gauchão. Após o confronto pela segunda rodada do Brasileirão, os companheiros de equipe comentaram mensagens de apoio em sua publicação nas redes sociais.