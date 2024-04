A vitória sobre o Palmeiras fora de casa revigorou quase tudo no Inter. Ganhar do campeão brasileiro fora de casa, jogando bem, criando as melhores chances, sofrendo pouco e até recuperando jogadores mudou o ambiente definitivamente e sepultou as más atuações de uns dias atrás. Como brinca Eduardo Coudet, o futebol que aponta gênios e burros a cada semana está com o ponteiro virado positivamente nesse começo de Brasileirão.