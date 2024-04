O Inter voltou de São Paulo, onde conquistou a segunda vitória no Brasileirão, e já deu início aos trabalhos de preparação para o confronto com o Athletico-PR, no domingo (21). No CT Parque Gigante, a comissão técnica de Eduardo Coudet deu a largada na preparação para o duelo, que tem como fato peculiar o gramado sintético da Arena da Baixada, que deverá levar a mudanças na equipe. Entretanto, os jogadores que estão lesionados ainda não devem voltar ao time.