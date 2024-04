O início da maratona de jogos do Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil tem cobrado um preço do Inter. Antes de um jogo importante pela competição continental, o técnico Eduardo Coudet tem oito jogadores entregues ao departamento médico, sendo Wanderson o mais recente. O atacante teve uma entorse no tornozelo esquerdo, saiu chorando do jogo contra o Athletico-PR e ainda será reavaliado.