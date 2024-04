Um jovem vem pedindo passagem no time do Inter: Gustavo Prado, 18 anos, completou 10 jogos pelo profissional contra o Athletico-PR, neste domingo (21), após entrar no lugar de Wanderson no decorrer da partida. O meio-campista, que surgiu como um "10 clássico", está sendo utilizado pelos lados por Eduardo Coudet — e fazendo boas atuações.