Em um passado cada vez mais distante do Inter, perder o Gauchão não era significado de fracasso no restante da temporada. Em 2006 e 2010, anos em que conquistou seus títulos mais importantes (Mundial e as duas Libertadores), o Estadual ficou com o Grêmio. Há quem diga, inclusive, que as quedas no campeonato regional serviram de alerta para que melhorias fossem feitas e o time ficasse preparado para títulos maiores.