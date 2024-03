A eliminação para o Juventude sacudiu o ambiente do Inter. A empolgação trazida pelas contratações e boas atuações em jogos anteriores foi freada por mais uma queda precoce no Gauchão. Em cenários como este, seria natural pensar em mudança drástica, com saídas de profissionais ou dirigentes. Mas a promessa é de que isso não ocorrerá no Beira-Rio.