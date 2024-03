Além do discurso externo de cobrança aos jogadores, o Inter analisa as causas da desclassificação no Gauchão. O Colorado avalia que faltou "combatividade" no setor de meio-campo contra o Juventude com a comprovação dos dados estatísticos. A solução, além do posicionamento, também estará nos acréscimos de Thiago Maia e Fernando a partir da estreia da Copa Sul-Americana na próxima semana.