A busca do Inter por um lateral-esquerdo para disputar posição com Renê chegou ao nome de Alexandro Bernabei. O argentino de 23 anos foi formado pelo Lanús e atuou nas duas últimas temporadas no Celtic, da Escócia. O jogador tem convocações para a seleção argentina sub-23. GZH conta quem é o atleta na mira do Colorado.