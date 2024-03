Além dos réus ligados diretamente à gestão do Inter, dois empresários foram condenados no âmbito da Operação Rebote, que apontou desvio milionário dos cofres colorados durante a administração do ex-presidente Vitorio Piffero, entre 2015 e 2016. O engenheiro civil Ricardo Bohrer Simões e o contador Adão Silmar de Fraga Feijó receberam pena de oito anos e oito meses cada em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 300 salários mínimos, por estelionato e organização criminosa.