O desgaste físico sentido pelo Inter no empate por 0 a 0 com o Juventude, neste domingo (17), é um ponto de atenção no clube. Especialmente para o mês de abril, quando estão previstos oito jogos por Gauchão, Brasileirão e Copa Sul-Americana e com intervalo de apenas três a quatro dias entre eles. O planejamento colorado prevê que, quando necessário, a prioridade será a competição nacional.