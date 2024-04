Assim como no Rio Grande do Sul, o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro foi disputado neste sábado (30). Na Arena MRV, Atlético MG e Cruzeiro empataram em 2 a 2. A rede balançou logo no início do clássico, aos oito minutos. O zagueiro do Galo, Bruno Fuchs, ex-Inter, deu uma arrancada pelo lado esquerdo da defesa da Raposa, driblou dois adversários e marcou o primeiro gol de sua carreira, abrindo o placar na decisão.