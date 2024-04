Mesmo sem estar na decisão do Gauchão, há uns quantos desafios para Eduardo Coudet no final de semana. Ele terá dois dias para montar o time que estreará na Copa Sul-Americana na terça-feira, 19h, diante do Belgrano, em Córdoba. Isso por si só já criaria uma série de questionamentos. Mas tem também outras tarefas, como a administração do grupo, a recuperação de jogadores e a superação da primeira crise da temporada.