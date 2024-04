O Inter divulgou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. Ao todo, são permitidos até 50 jogadores, no entanto, o clube divulgou a lista com 49. Destaque para as presenças de Thiago Maia e Bernabei, atletas que ainda não fizeram suas estreias. E também para os jovens da base como Gabriel Carvalho, Ricardo Mathias e Yago Noal. A 9 está vaga. E a camisa 4 segue com Robert Renan.