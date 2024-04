Na atividade desta sexta-feira (29), no CT Parque Gigante, o técnico Eduardo Coudet aproveitou a sessão para observar os atletas do elenco profissional contra uma combinação de jovens das categorias de base. A comissão técnica separou duas formações para simular um confronto visando a sequência da temporada. A tendência é que a escalação, na estreia da Copa Sul-Americana, diante do Belgrano, na Argentina, tenha alterações.