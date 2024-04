Estatisticamente, o Beira-Rio deixou de ser a fortaleza do Inter, ao menos na hora de decidir confrontos de mata-mata. Desde a reforma do estádio, em 2014, o time até leva vantagem quando faz a segunda partida na Avenida Padre Cacique. Mas nos últimos cinco anos, está empatado o número de vezes em que a torcida deixou as arquibancadas feliz com as ocasiões em que a caminhada para casa foi silenciosa ou sob protestos.