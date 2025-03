Gre-Nais da final do Gauchão podem ter até 15 estreantes no clássico; veja os nomes

Wagner Leonardo, pelo Tricolor, e Ramon, pelo Colorado, podem estrear no clássico. Colagem de fotos / Lucas Uebel / Grêmio e Ricardo Duarte / Inter

Os Gre-Nais da final do Gauchão 2025 poderão ter até 15 estreantes no clássico. O primeiro deles será na Arena, neste sábado (8). Na lista de debutantes, predominam nomes de jogadores do Tricolor.

Pelo lado gremista, aparecem os titulares Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Cristian Olivera. Nomes como Camilo e Amuzu, além dos jovens Igor Serrote, Gabriel Mec e Natã, também surgem como opções para Gustavo Quinteros e podem ter suas primeiras experiências na principal partida do futebol gaúcho.

Já a lista colorada é mais seleta e conta especialmente com reservas. Isso porque, seus mais recentes contratados, como Diego Rosa, Juninho e Romero estrearão apenas no Brasileirão. Vitinho, Ronaldo e Carbonero, contratados também neste início de ano, atuaram no clássico anterior, pela primeira fase do Estadual, que terminou em 1 a 1. Assim, a expectativa de estreia fica por conta de nomes como Ramon, Pablo e Ricardo Mathias.

O primeiro jogo da final ocorre neste sábado, às 17h45min, na Arena do Grêmio. A partida terá transmissão ao vivo pela RBS TV e pela Rádio Gaúcha, além de cobertura completa pelos veículos do Grupo RBS. O duelo de volta ocorre no dia 16, um domingo, com horário ainda indefinido.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Aravena); Braithwaite.

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Thiago Maia); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

Os possíveis estreantes do Grêmio

Wagner Leonardo Natã Igor Serrote Luan Cândido Lucas Esteves Camilo Cristian Oliveira Amuzu Gabriel Mec

Os possíveis estreantes do Inter

Ramon Ricardo Mathias Pablo Nathan Yago Noal Bernardo

*Listas consideram atletas que foram relacionados para mais de três jogos na temporada até aqui

