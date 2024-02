Desembarcou no final da manhã desta quinta-feira (15), em Porto Alegre, o provável novo reforço do Inter. Wesley, 24 anos, foi liberado pelo Cruzeiro para passar por exames e assinar vínculo com o clube colorado após negociação que se arrastou nos últimos meses. A tendência é de que o atleta seja inscrito a tempo para virar alternativa para o Gauchão de 2024.