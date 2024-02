Um meia "camisa 10" com refino técnico, finalização de fora da área, visão de jogo e em desenvolvimento. Estes foram alguns dos relatos ouvidos pela reportagem de GZH por pessoas que trabalharam com Gustavo Prado, meia de 18 anos das categorias de base do Inter, relacionado por Eduardo Coudet pela primeira vez. O atleta será opção no banco de reservas colorado no jogo contra o Caxias, na tarde deste sábado (3).