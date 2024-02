Entre os jogadores que começaram 2024 melhor do que 2023, Bruno Henrique encabeça a lista. O meia de 34 anos tem aproveitado o início do ano para buscar um lugar no time titular. E na melhor partida do Inter até agora, foi um dos destaques. Participou de dois gols, um com assistência direta, acertou 23 dos 24 passes que tentou (sendo que apenas quatro deles foram para algum zagueiro), tocou 78 vezes na bola e deu ritmo ao meio-campo. Isso que só jogou 45 minutos.