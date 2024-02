Inter e Caxias se reencontrarão pela primeira vez desde a eliminação traumática, para os colorados, e a classificação heroica, para a torcida grená, na semifinal do Gauchão de 2023. Somadas ambas as equipes, ao menos 12 jogadores que estiveram em campo naquele 26 de março, no Beira-Rio, poderão se reencontrar neste sábado (3), às 16h30min.