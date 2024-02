Marcado pelos gols perdidos na eliminação do Inter para o Fluminense na semifinal da Libertadores do ano passado, Enner Valencia voltou a suscitar questionamentos sobre o aproveitamento das finalizações na partida contra o Santa Cruz, na quarta-feira (7). Mesmo com um dos gols do jogo, o equatoriano foi tema de uma das perguntas feitas a Eduardo Coudet na coletiva de imprensa depois da vitória por 2 a 0 no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul.