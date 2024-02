Ao contrário do que ocorreu em 2020, quando polemizou ao dizer publicamente que o grupo do Inter era "curto", o elenco colorado não é mais um problema para Eduardo Coudet. Aliás, é um problema "bonito", como disse na coletiva depois da vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz pela sexta rodada do Gauchão nesta quarta-feira (7).