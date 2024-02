O Inter do Beira-Rio está de volta. Na estratégia colorada para esse começo de temporada, Eduardo Coudet deve mandar a campo, nesta quinta rodada do Gauchão, sua força máxima. O adversário é o Caxias, em confronto marcado para 16h30min. Uma vitória, combinada a um tropeço do Grêmio, devolve a liderança do Estadual.