O goleiro Keiller, 27 anos, está de saída do Inter. A direção colorada acertou nesta sexta-feira (26) o empréstimo do atleta ao Vasco até dezembro de 2024. O jogador já foi autorizado a viajar ao Rio de Janeiro e depende apenas da assinatura do contrato e dos exames médicos para ser anunciado oficialmente em São Januário.