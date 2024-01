A construção do novo Centro de Treinamentos (CT) do Inter, em Guaíba, terá um valor específico dentro do fundo de investimentos que será lançado pelo clube em 2024. Pelo menos, esse é o desejo do presidente Alessandro Barcellos, conforme antecipou no podcast Um Assado Para..., do jornalista Duda Garbi, nesta segunda-feira (29).