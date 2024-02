A estreia do Inter no Campeonato Gaúcho ainda não permitirá a Eduardo Coudet ter o time completo. Um dos desfalques será Mauricio, com a seleção sub-23 que se prepara para o Pré-Olímpico. Isso abre caminho para que Hyoran inicie a temporada como titular colorado. O meia de 30 anos chega ao Beira-Rio a pedido do técnico argentino e em busca de afirmação em uma carreira ainda oscilante.