A decisão do TJD-RS de manter a redução das penas de Alan Patrick e Gabriel Mercado para dois jogos já cumpridos permite que a dupla esteja à disposição de Eduardo Coudet para o confronto com o Ypiranga, no próximo sábado (27), às 16h30min, no Beira-Rio. Com isso, o treinador argentino terá a primeira oportunidade de usar uma formação tendo o camisa 10 na linha de meio-campistas desde o início de uma partida.