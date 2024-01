O Inter empatou por 0 a 0 com o São Luiz, na noite desta quarta-feira (24), em Ijuí, em jogo válido pela segunda rodada do Gauchão. O Colorado, assim, soma quatro pontos no Estadual após ter vencido o Avenida na estreia. Já o São Luiz soma dois pontos por ter empatado com o o São José em sua primeira partida.