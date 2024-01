Eduardo Coudet está otimista com os reforços que chegaram e com os que ainda poderão chegar ao Beira-Rio. Após o empate em 0 a 0 com o São Luiz, o treinador confirmou a necessidade da chegada de mais um volante e um lateral-esquerdo, mas também destacou que poderá fazer improvisações enquanto não contar com estas alternativas.