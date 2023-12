Há 44 anos, a véspera de Natal em Porto Alegre trazia mais expectativa do que presentes do Papai Noel. Os milhões de colorados tinham o mesmo pedido, superar o Vasco naquele 23 de dezembro de 1979. O resultado faria do Inter Tri do Brasileirão. O Bom Velhinho foi ainda mais generoso, e os gols de Jair e Falcão deram ao time de Ênio Andrade o 2 a 1 que confirmou o título invicto.