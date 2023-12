O Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, contou nesta terça-feira (5) com a participação de Alessandro Barcellos, candidato à presidência do Inter. A eleição, com votação dos associados, que irá definir quem comandará o clube a partir de janeiro de 2024 será realizada neste sábado (9). Barcellos, da Chapa 1, concorre pela reeleição, enquanto Roberto Melo, da Chapa 2, representa a oposição.