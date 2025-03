Vítima de roubo em organizada do Inter também é presa em desdobramento da Operação Sevengate

A bandeira que iniciou a confusão toda no Beira-Rio.

A Operação Sevengate, desencadeada na quinta-feira (13), que prendeu três integrantes da torcida Popular, do Inter, teve mais um desdobramento. A vítima do roubo que motivou a investigação da Polícia Civil também foi presa. O homem que teve uma faixa e um celular levados após uma briga no Beira-Rio recebeu voz de prisão por fraude processual.