Além de se despedir da temporada de 2024, o Inter também dará adeus ao volante Johnny na partida diante do Botafogo, nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. Negociado com o Real Betis, da Espanha, o jogador fará sua última partida com a camisa colorada antes de se transferir ao futebol europeu.